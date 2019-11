Décès de la chanteuse Djamila : UNE PIONNIÈRE TIRE SA RéVéRENCE

Djamila était d’une beauté naturelle saisissante et avait un accent kabyle très prononcé quand elle parlait en arabe, mais au lieu de constituer un handicap lui donnait des ailes et des couleurs. Grande chanteuse devant l’éternel,

Djamila séduisait par sa présence scénique et par son élégance quand elle portait fièrement sa «djeba» kabyle, elle que le sourire ne quittait pas même quand elle chantait, sauf lorsqu’il s’agit d’un «achewiq» qu’elle entonnait d’une aussi belle manière que vous ressentez immédiatement la chair de poule. C’est la beauté et la puissance d’une voix d’une orpheline. Les voix des orphelins sont si particulières et singulières.

Djamila, Djoher Bachène de son vrai nom, est née le 2 mai 1930

à Ait Bouhouni dans la commune d’Azzazga dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle se retrouve orpheline à l’âge de 12 ans.

Elle entame sa carrière artistique en 1951 en tant qu’animatrice à la Chaîne II, puis s’initia à la chanson sous la houlette de Cheikh Nouredine et obtient ses premiers succès, notamment avec la fameuse chanson «Arnouya amen à khali» ( Ajoute de l’eau ô cher oncle) et se distinguera dans les orchestre féminin appelés «Nouba el khalet».

Dans les années soixante et soixante-dix, elle fera ses débuts dans la comédie à la télévision avec le réalisateur et comédien Mohamed Hilmi. Elle tournera beaucoup de dramatiques et de comédies musicales stylées de Hilmi où elle chantait des parodies de chansons célèbres. Cette expérience de la comédie lui tracera la voie du cinéma avec au début de petites apparitions dans Le vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Hamina tourné en 1966 où elle jouera aux côtés de la célèbre Keltoum, Hassen Hassani et Mohamed Choukh. Nous reverrons Djamila dans Leila et les autres de Sid Ali Mazif dans le personnage pittoresque d’une marieuse, rôle qu’elle a interprété avec beaucoup de brio. Le film a été tourné en 1976.

Elle se consacrera durant les années quatre-vingt à la chanson avant d’être sollicité par Abderrahmane Bouguermouh pour jouer dans La Colline oubliée en 1994. Ce sera son dernier plan cinéma et ses apparitions sur scène se feront aussi rares.

Mais Djamila, la pionnière restera dans la mémoire des Algériens comme étant une grande artiste fière et belle, forte et généreuse. Adieux l’artiste !

Abdelkrim Tazaroute