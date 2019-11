Arabesques : une belle fusion musicale

«Arabesques», un concert de musique prolifique dans le genre ababo-andalou, a été présenté, mercredi soir à Alger, par l'association El-Djazira, en fusion avec les ensembles établis en France, Nouiba de Lyon, et L'aurient.H. de Lille, respectivement, de musique et danse traditionnelles et populaires algériennes, dans une ambiance de grands soirs. Devant le nombreux public de l'auditorium du palais de la Culture Moufdi-Zakaria, plus d'une vingtaine d'instrumentistes des ensembles, El-Djazira, organisateur du concert, et Nouiba, réunis sous la direction de la «dévouée» Nesma Mohammedi — à la kouitra et à la mandoline —, ainsi que cinq danseuses traditionnelles, composant le ballet L'aurient.H., dirigées par Laurence Haddad, ont exécuté un répertoire rendu en plusieurs parties dans des atmosphères festives. Dans des variations modales et rythmiques appréciées par l'assistance, les instrumentistes ont brillé de maîtrise et de technique, affichant une grande complicité qui a servi les danseuses du ballet, apparues souriantes dans de belles tenues traditionnelles, foulards à la main, élégantes et gracieuses dans le geste et le mouvement.

Parmi les pièces interprétées, Ya qalbi khelli el hal, Sellem aâla kahl el âïn wech'far, Allah, Allah ya lesmar, Ana twiri, Tahya bikoum koullou ardin (istikhbar-Zidène), Lamma bada yatathenna, de la grande diva de la chanson orientale, Feirouz, Ya men malakni abda, Aâdda el malak, Ra aytou el hilala wadjh el habib, Fet elli fet et Ya chahlet laâyoun, du grand maître Ahmed Wahbi, Mazal hay, Hiya, hiya, de Samy El-Djazaïri, Allah yal'Ghali, et de conclure avec Qom tara, célèbre inqileb dans le mode «Moual».