Terrorisme : Destruction de quatre casemates pour terroristes à Batna

Quatre casemates pour terroristes ont été détruites, mardi à Batna, dans une opération de fouille et de ratissage menée dans la commune de Larbaâ. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Blida/1èreRM, deux narcotrafiquants et saisi 89 kilogrammes et 375 grammes de kif traité », tandis qu'un autre détachement a intercepté un narcotrafiquant en sa possession 2550 comprimés psychotropes à El-Oued/4eRM ». Dans le même contexte, des Garde-côtes ont saisi, à Oran/2eRM, « 35 kilogrammes de kif traité », a ajouté le communiqué. En outre, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé, à Tamanrasset/6eRM, « 19 individus et saisi huit groupes électrogènes et six marteaux piqueurs ». D’un autre côté, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont déjoué « des tentatives d’émigration clandestine de 81 personnes qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale à Ténès, Aïn Témouchent, Oran et El-Tarf ».

Rédaction Web