Sila : Hassane Rabehi inaugure le salon du livre

Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a inauguré mercredi après-midi au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) le 24e Salon international du livre d'Alger (Sila). Accompagné du ministre de la Culture et de la Communication sénégalais Abdoulaye Diop et de membres du gouvernement algériens, M. Rabehi a visité le stand de l'invité d'honneur de cette édition, « le Sénégal », où des explications lui ont été données sur la littérature et l'histoire de ce pays, ainsi que d’autres stands. Des membres du gouvernement dont les ministres des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma -Zahra Zerouati, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi ont accompagné le ministre lors de cette cérémonie d'inauguration.

Rédaction Web