Egalité des sexes en Afrique : Mme Eddalia prendra part à Addis-Abeba

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, prendra part jeudi et vendredi à Addis-Abeba, aux travaux de la 4e commission technique pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes en Afrique, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

L'ordre du jour de cette réunion inclut « l'adoption du rapport africain relatif au plan d'action de Beijing après 25 ans, lequel devra être inclus au rapport mondial de Beijing +25 qui sera présenté lors des travaux de la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW), prévue en mars 2020 », a ajouté la même source. Cette rencontre se veut « une opportunité à même de lancer la stratégie de l'Union Africaine (UA) sur l'égalité entre les hommes et les femmes, laquelle a été adoptée lors du sommet de l'UA en 2018 », a précisé le communiqué. « Cette réunion verra la participation des ministres des pays membres à l'UA, chargés de l'égalité des sexes, des cadres supérieurs représentant les pays membres, des représentants de la commission de l'UA et les organisations de la société civile, des jeunes et de la femme », a conclut la source.

Rédaction Web