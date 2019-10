Ghardaïa : Installation du nouveau président du tribunal administratif

Le nouveau président du tribunal administratif de Ghardaïa, Ghani Bouabdellah, a été installé mercredi dans ses nouvelles fonctions, en remplacement de Abdenacer Mahsar, désigné pour le même poste au tribunal administratif d’Ouargla. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires, des élus et notables de la wilaya de Ghardaïa ainsi que des magistrats et cadres du secteur de la justice.

Rédaction Web