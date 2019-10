M’sila : Bientôt, de l’énergie solaire pour l’éclairage public

Le parc de l’éclairage public des communes de Hammam Delaâ, Bouaada et Bensrour dans la wilaya de M’sila basculera prochainement vers l’énergie solaire, ont annoncé mercredi les services de la wilaya, cités par l’APS.

Ce projet qui touche l’ensemble des réseaux de l’éclairage public situé notamment dans les quartiers et les artères principales de ces villes a nécessité « la mobilisation d’un fonds de plus de 20 millions de dinars » a précisé la même source, détaillant que « l’entame de ces projets ne devra pas dépasser le premier trimestre de l’année 2020 ». Ces projets contribueront après réalisation par des entreprises nationales qualifiées à alléger pour les communes la facture de consommation de l’électricité et à préserver l’environnement à travers l’utilisation des énergies propres. La wilaya de M’sila, avait lancé en 2019 une expérience de doter « des écoles en cette énergie propre et la démarche fut un succès », a expliqué la même source, rappelant que « la wilaya est dotée d’une centrale solaire photovoltaïque mise en service en 2017 avec une production de 20 mégawatts ».

Rédaction Web