L’auteur Ahmed Benzelikha dédicacera ‘‘Elias’’ au Sila

Le nouveau roman ‘‘Elias’’ d’Ahmed Benzelikha sera dédicacé ce vendredi à 11 heures au stand des éditions Casbah lors du Salon international du livre d’Alger.

Sur les traces d’Ulysse et des textes sacrés, d’aventure en aventure, d’ile en ile, et de femme en femme, Elias, voyageur méditerranéen, par à la recherche d’un mystérieux masque et du sens de la vie pour se retrouver face à lui-même et à l’ultime révélation.

Linguiste, financier et spécialiste en communication, diplômé des universités de Constantine et de Montpellier, ayant occupé plusieurs fonctions supérieures, Ahmed Benzelikha, est un auteur assez prolifique et un chroniqueur de presse.

Elias, roman d’Ahmed Benzelikha, éditions Casbah, Alger 2019. 88 pages Prix 500 DA.

