Campagne « le livre dans les écoles » : Des établissements scolaires ciblés à El-Oued

Plus de 500 établissements scolaires dans la wilaya d’El-Oued sont ciblés par la deuxième édition de la campagne « le livre dans les écoles », lancée cette semaine à l’initiative de la bibliothèque principale de lecture publique de Hassani Abdelkrim, ont indiqué mardi les responsables de cette institution culturelle, cités par l’APS.

« Cette campagne s’étalera sur six mois, jusqu’à mars prochain, une période jugée « suffisante » pour jeter les bases d’une culture de la lecture chez les élèves », a estimé le le directeur de la bibliothèque, Tidjani Tamma, précisant que « cette initiative vise à ancrer la lecture chez les élèves, notamment du primaire et du moyen » ajoutant que «la bibliothèque principale et ses démembrements dans les communes ciblera les différents collèges et écoles pour y développer le lectorat ».

Rédaction Web