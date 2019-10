Tipasa: Distribution de logements vendredi prochain

Plus de 1.400 logements (toutes formules confondues) sont prévus à la distribution dans la wilaya de Tipasa, le 1er novembre prochain, au titre des festivités de commémoration de l’anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, ont indiqué des services de la wilaya, cités par l’APS.

L’opération prévoit notamment la distribution des décisions de pré-affectation de 1.198 logements publics locatifs(LPL), dont les travaux d’aménagement et de raccordement aux réseaux divers sont en voie d’achèvement, au niveau de quatre communes, a indiqué la même source. En l’occurrence, il s’agit des communes de « Messelmoune, Hameur El Ain, Hatatba et Sidi Ghiles, où les listes des bénéficiaires ont été affichées précédemment », ont-ils précisé. Par ailleurs, la même opération verra, également, la distribution de décisions d’affectation d’aides à la construction rurale au profit de 143 familles des communes de Menaceur, Beni Milek et Sidi Semiane. En outre de la remise des clés de 49 logements réalisés dans la commune de Gouraya dans le cadre du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS).

Rédaction Web