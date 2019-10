Béchar : La réalisation d'une centrale électrique, «une nécessité »

La réalisation d’une centrale électrique pouvant répondre aux besoins des habitants des 21 communes de la wilaya de Bechar est devenue « une nécessité » pour améliorer la qualité de la distribution, a indiqué le présidant de la commission de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) chargée du suivi de la production et de la distribution de l’électricité, cités par l’APS.

Cette instance, qui a établi un diagnostic des causes des coupures répétées du réseau de distribution durant la dernière saison estivale, estime que « bien qu’alimentée à partir de la wilaya de Naâma par deux lignes de haute tension (400 et 220 kilovolts) et d’une ligne de transport de 60 kilovolts à destination des communes de Bechar, Kenadza, Lahmar, Taghit ,Abadla et Béni-Ounif , la wilaya gagnerait à être dotée de sa propre centrale électrique », a précisé le président de cette commission, Youcef Makhloufi.

Rédaction Web