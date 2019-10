Sommet sur les investissements en Afrique à Londres : L'Algérie choisie pour jouer un rôle « clé »

Le sommet sur les investissements en Afrique qui se tiendra le 20 janvier prochain à Londres, réunira des entreprises, des gouvernements et des institutions internationales afin de présenter et promouvoir l'ampleur et la qualité des opportunités d'investissement en Afrique, a indiqué mardi à Alger, l’envoyé économique du Premier ministre britannique en Algérie, Lord Risby.

En effet, Lord Risby a annoncé dans ce contexte que « L'Algérie est l'un des 19 pays africains choisis pour jouer un rôle « clé » dans ce sommet, en tant que partenaire, où elle devra présenter ses projets futurs en matière de diversification économique pour amener les investisseurs britanniques potentiels à penser à investir en Algérie, et pour créer davantage de partenariats « gagnant-gagnant », a-t-il précisé.

Rédaction Web