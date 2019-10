Forum algéro-britannique de la cyber-sécurité : Comment faire face aux défis du 21éme siècle

Les travaux de la 2ème session du Forum algéro-britannique de la cyber-sécurité ont débuté, mardi à Alger, sous le thème « la flexibilité de l'internet dans une économie numérique ». Le Forum qui se tient au Centre international des conférences (CIC), regroupe des experts algériens et britanniques en matière de cyber-sécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Les participants au Forum procéderont, deux jours durant, à un échange d'expériences et d'expertises dans l'objectif de renforcer et intensifier la coopération en la matière. Supervisant l'ouverture du Forum, l'envoyé économique du Premier ministre britannique, Lord Risby a précisé que « la fulgurante avancée technologique et l'apparition de l'espace électronique ont touché tous les secteurs et domaines au niveau institutionnel voire même individuel ». « Les espaces électroniques et virtuels ont des avantages mais portent également des défis importants auxquels il faut faire face pour assurer la sécurité des institutions des Etats ainsi que les données personnelles, notamment chez les jeunes et les enfants car la technologie est à la portée de tous », a poursuivi M. Risby. Et d'ajouter, que « les Etats doivent suivre attentivement le développement technologique des outils modernes d'information et de communication (TIC) afin qu'ils puissent faire face à la cybercriminalité qui, à son tour, avance au même rythme ».

Rédaction Web