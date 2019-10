Accidents de la route : 31 morts et 1.165 blessées en une semaine

Un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile fait état de 31 décès et 1.165 blessés dans 1.075 accidents de la route, à travers le territoire national entre le 20 et le 26 octobre. Au niveau de la seule wilaya de M’Sila, neuf personnes sont décédées et 43 autres ont été blessées, dans 31 accidents de la route. D’autre part, durant la même période, les unités d’intervention de la Protection civile ont effectué 1.398 interventions pour procéder à l'extinction de 1.056 incendies urbains, industriels et autres.*

Rédaction Web