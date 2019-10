Sommet économique UE - monde Arabe : M. Djellab à Athènes

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, représentant du Premier ministre, Noureddine Bedoui, prendra part, aujourd’hui et demain à Athènes, aux travaux de la 4e édition du sommet économique «UE - Monde arabe». La participation de l'Algérie vise à «rechercher la consolidation de la coopération économique avec la Grèce, eu égard à sa position dans le cadre de l'Union européenne et à son rôle éminent au plan régional».

Tenu sous l'égide du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ce sommet intervient pour affirmer l'impérative consolidation de la coopération économique et de la recherche de nouvelles opportunités d'investissements entre les deux

parties, européenne et arabe, en sus de la création d'une plateforme commune dans plusieurs secteurs, essentiellement le commerce, l'énergie, la santé et les nouvelles technologies.