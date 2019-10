Batna : Deux casemates détruites

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit deux casemates lors d'une opération menée à Batna (5e Région militaire). Par ailleurs, 6 kilos de TNT et 18 détonateurs ont été saisis à Boumerdès (1re RM). A Djanet (4e RM) et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), des détachements de l'ANP ont arrêté 92 individus et saisi 5 kilos de kif et divers matériels.

A Tébessa (5e RM), trois individus ont été arrêtés par des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec des éléments des Douanes qui ont saisi également un fusil de chasse, 14.950 cartouches pour fusils de chasse et 979.200 articles pyrotechniques. Par ailleurs, 10,200 kilos de kif traité ont été saisis à Oran (2e RM) par un détachement de l'ANP.