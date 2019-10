Industrie : Signature d'une convention-cadre entre Sonelgaz et le groupe Imetal

Une convention cadre-entre la Société algérienne de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et le groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques (IMETAL) sera signée ce matini à Alger en présence de la ministre de l'Industrie et des mines, Djamila Tamazirt et le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab. Cette convention-cadre, qui sera paraphée en présence du P-dg de Sonelgaz, M. Chaher Boulakhras, porte sur les prestations d’études, de fournitures et de constructions dans le domaine de la sidérurgie, de métallurgie, a précisé la même source. Elle porte également sur les constructions métalliques, les industries et équipements énergétiques, la récupération et le traitement de déchets ferreux et non ferreux.

Rédaction Web