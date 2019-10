Sahara Occidental: Des parlementaires algériens réitèrent le soutien au peuple sahraoui

Des membres de l'Assemblée populaire nationale(APN) ont effectué lundi une visite à l'ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au cours de laquelle ils ont réitéré le soutien au peuple sahraoui et à sa juste cause. Lors de l'audience que lui a accordée l'ambassadeur de la RASD en Algérie et membre du Secrétariat national sahraoui, Abdelkader Taleb Omar.

L'entretien a été l'occasion de souligner le rôle des instances parlementaires internationales dans le soutien de la lutte du peuple du Sahara Occidental, dernière question de décolonisation en Afrique. Pour sa part, l'ambassadeur sahraoui a rappelé « la position algérienne constante en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance », soulignant que « le peuple sahraoui en était fière et reconnaissant. Le diplomate sahraoui a informé les membres de la délégation des développements de la question sahraouie et les échéances auxquelles se prépare le peuple sahraoui », lesquelles, a-t-il dit, « constitueront un catalyseur à sa lutte pour le recouvrement de son droit à la liberté et à l'indépendance ».

