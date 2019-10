Conférence internationale sur le discours de haine : M. Ghlamallah à Vienne

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, participera, les 30 et 31 octobre à Vienne (Autriche), aux travaux d'une Conférence internationale sur «le rôle des individus, des responsables religieux et des institutions dans la lutte contre le discours de haine et pour la promotion de la coexistence pacifique». M. Ghlamallah est invité à cette conférence par le Centre international du roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interculturel et interreligieux.