Médéa : Deux casemates détruites

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit deux casemates à Médéa. Un autre détachement de l’ANP a arrêté à Ouargla/4e RM, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale, neuf narcotrafiquants et saisi 476 kg de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont saisi à Béni-Ounif, wilaya de Béchar/3e RM, 350 kg de la même substance. Dans le même contexte, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à Annaba/5e RM, deux narcotrafiquants et saisi 53 kg de kif traité, alors que d’autres détachements combinés ont intercepté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, lors de deux opérations distinctes à Relizane/2e RM et Laghouat/4e RM, trois narcotrafiquants en possession de 4.840 comprimés psychotropes.