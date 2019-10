Droits de l'Homme : Session de formation au profit des correspondants

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki a annoncé, dimanche à Alger, que « 76 correspondants locaux du Conseil à travers le pays bénéficieront de sessions de formation, dans le domaine de la promotion des droits de l'Homme, en vue d'exercer leurs missions consistant à collaborer avec le délégué régional, pour la collecte et la synthèse de toutes les données à même de garantir au Conseil d'exerces ses missions, notamment dans le domaine du contrôle, de signalement et d'évaluation ». Lors de sa première rencontre avec les correspondants locaux, Mme Benzerrouki a rappelé que le CNDH avait était destinataire du 2 janvier à septembre 2019, de « plus de 700 plaintes et requêtes, dont 500 ont été prises en charge", portant notamment sur le logement et l'emploi,

Rédaction Web