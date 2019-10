Sport/, Rugby : La Ligue d'Oran en désaccord avec la Fédération algérienne de rugby

Le secrétaire général de la Fédération algérienne de rugby (FAR) Sid Ahmed Bendaoud, a indiqué que la Ligue d'Oran (LOR) se trouvait dans une situation « non réglementaire », du moment qu'elle n'a pas d'agrément et refuse de se conformer aux statuts de l'instance fédérale et du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Dans une déclaration accordée à l'APS, le président de la Ligue d'Oran, Ahmed Saâd, a menacé de dissoudre son instance en raison d’un conflit persistant avec la FAR. La sortie médiatique d'Ahmed Saâd fait suite à l’organisation, vendredi à Oran par la FAR, de la première étape du tournoi national de rugby à VII dédié aux catégories U18 et seniors messieurs et ce, sans y faire participer la ligue locale. Rien ne va pas plus d’ailleurs entre les deux parties, depuis que la fédération a rejeté les dossiers d’engagement de pas moins de 15 clubs affiliés à la LOR, une attitude qualifiée par cette dernière de « règlement de comptes » en raison de sa position vis-à-vis de l’actuelle direction de la fédération.

Rédaction Web