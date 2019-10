Administration : Mise en place en 2020 du Registre national de la population

Le ministre de l'Intérieur Salah Eddine Dahmoune, a indiqué dimanche que plus de 14 millions de passeports biométriques et plus de 16 millions de cartes d'identité biométriques avaient été délivrés à ce jour. Devant les membres de la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2020, M. Dahmoune a ajouté que deux millions d'autres le seront en 2020. Pour les cartes d'identité biométriques ce chiffre atteindra plus de 21 millions de cartes en 2020.

Quant au permis de conduire biométrique en cours de généralisation, M. Dahmoune a fait état de la délivrance de 300.000 permis de ce type, ajoutant qu'un (1) million de cartes grises électroniques devraient être délivrées en 2020.

Le ministre a par ailleurs annoncé la mise en service, en 2020, du Registre national de la population qui se veut une plateforme permettant de collecter toutes les données se rapportant à l'identité des citoyens au sein d'une même base de donnée exploitable par les différents secteurs dans le cadre de la concrétisation du projet de E-Gouvernement.

Rédaction Web

Rédaction Web