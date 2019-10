Béchar : manque de moyens pour le dépistage précoce du cancer du sein

Un seul appareil de mammographie est disponible dans toute la wilaya de Bechar, au niveau de l’hôpital Tourabi Boudjemaa, estime dimanche la présidente de l’association locale El Hayat qui active dans le domaine de la prévention des cancers. « Cette situation entrave toute action de dépistage de ce genre de cancer chez les femmes, surtout au niveau des autres collectivités de la wilaya telles que Béni-Ounif, Abadla, Kerzaz et la wilaya déléguée de Béni-Abbès », a indiqué à l’APS Mme Zegalem Fouzia. Depuis le début de l’année 2019, ont été enregistrées à travers la wilaya de Bechar, 271 patientes pour un dépistage précoce et 71 frottis ont été effectués, mais plusieurs patientes sont en attente d’un rendez-vous de plusieurs mois à cause de l’existence d’un seul appareil de mammographie dans la wilaya, a fait savoir la présidente d’El Hayat.

Rédaction Web