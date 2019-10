Aïn Benian (Alger) : Collecte des déchets au niveau des plages et du port

Une journée de sensibilisation aux effets néfastes du jet des déchets sur les côtes a été organisée, samedi, à l'initiative de la Direction de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya d'Alger, en coordination avec les services communaux d'Aïn Benin.

L'opération de sensibilisation doublée d'une campagne de collecte et de récupération des déchets marins à travers les plages de la commune et le port de plaisance d'El Djamila (ex-La Madrague), a ciblé en particulier « les élèves et les professionnels du secteur, dont les pêcheurs travaillant au port », a indiqué la directrice du secteur, Mme Rabea Zerouk, cités par l’APS. Mme. Zerouk a affirmé que « le but de cette journée est de permettre au citoyen de prendre conscience de la gravité de ce phénomène qui menace désormais le littoral algérois, en mesurant son impact négatif sur les ressources marines locales », ajoutant que la campagne de sensibilisation sera soutenue par une campagne de boisement au niveau des ports d'Alger, lancée à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Lors de cette journée de sensibilisation, à laquelle ont pris part les Scouts musulmans algériens ainsi que des entreprises publiques de wilayas, des affiches et des dépliants comportant des conseils et des orientations sur la préservation de l'environnement ont été distribués aux familles. Des spécialistes des services de la direction de la pêche ont présenté des explications sur les dangers des ordures sur l'environnement.

Rédaction Web