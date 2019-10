Production de Miel : Augmentation sensible à Souk Ahras

La récolte de miel de la saison 2019 dans la wilaya de Souk Ahras a progressé à 1.100 quintaux contre 580 quintaux à la précédente saison, a indiqué, samedi le président de l’association de wilaya de l’apiculture, Omrane Mabrouk, cités par l’APS.

Cette progression du simple au double est due à « l’augmentation du nombre d’apiculteurs qui atteint désormais 1000 ainsi qu’à la bonne pluviométrie de l’année passée et à l’accompagnement technique et soutien aux acteurs de la filière », a-t-il précisé, en marge du 2ème salon régional du miel. « Le salon qui poursuivra au 3 novembre prochain regroupe 17 apiculteurs des wilayas de Constantine, Skikda, Guelma et Souk Ahras dont les produits ont suscité l’intérêt des nombreux visiteurs », a-t-il constaté. M. Omrane a fait savoir également que « durant le mois dernier, plus de 600 apiculteurs débutants ont suivi une formation théorique et pratique sur les nouveaux procédés de l’apiculture moderne »a-t-il ajouté. Par ailleurs, les participants de ce salon ont appelé à la création d’un laboratoire pour les analyses de miel et à la multiplication de ces salons qui favorisent la commercialisation.

Rédaction Web