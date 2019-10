Saison touristique saharienne : Coup d’envoi officiel depuis Ghardaïa

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a indiqué samedi à Ghardaïa, que « toutes les conditions sont propices pour la réussite de la saison touristique dans les régions du sud du pays qui disposent d’un patrimoine matériel et immatériel riche et diversifié qu’il appartient de valoriser ».

Le ministre qui a donné le coup d’envoi officiel de la saison touristique saharienne depuis Ghardaïa, a affirmé que « le patrimoine atypique du sud algérien incite à développer un tourisme culturel durable et éco-responsable et d’en faire un levier du développement économique et de création d'emplois et de la richesse dans la pérennité », a-t-il souligné. M. Benmessaoud a estimé qu’ « avec sa richesse culturelle, architecturale, historique et son hospitalité, la région de Ghardaïa se présente comme l'une des destinations phares du tourisme saharien qui fait part d’une fusion intrinsèque entre tourisme et culture ». Il a affirmé également que « le développement du tourisme ne peut être réalisé qu'à travers la promotion de la culture et la préservation des valeurs héritées des ancêtres ».

Rédaction Web