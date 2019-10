Terrorisme : Reddition d'un terroriste à Tamanrasset

Un terroriste dénommé « Laarbi Ladmi Ahmed », dit « Hamma », s'est rendu vendredi aux autorités militaires à Tamanrasset, a annoncé samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Ledit terroriste qui avait « rallié les groupes terroristes en 2012, était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de quatre chargeurs et 71 balles », a souligné le MDN. « Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national », a ajouté de même source.

Rédaction web