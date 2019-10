El Tarf : Saisie de deux tonnes de viandes impropres à la consommation

Un total de deux tonnes de viandes rouges et blanches impropres à la consommation, ont été saisis à El Tarf par les services locaux de la Sûreté de wilaya, a indiqué le chargé de la communication de ce corps de sécurité, cités par l’APS. « Cette quantité de viandes avariées a été saisie sur la base du rapports provenant des services locaux du commerce et du service d’hygiène dépendant de l’Assemblée populaire communale (APC) d’El Tarf », a ajouté Abdelaziz Oussama, précisant que « la marchandise ne répondant pas aux critères requis en matière d’hygiène et de consommation était destinée à la commercialisation ». La même source, a signalé que « cette quantité de viandes avariées a été aussitôt détruite et qu’un procès-verbal de poursuites judiciaires a été également élaboré à l’encontre des contrevenants », a-t-il noté.

Rédaction Web