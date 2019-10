Rapport doing business 2020 de la banque mondiale : L’Algérie à la 157e place pour le climat des affaires

Selon la publication du rapport Doing Business 2020 par la Banque mondiale jeudi 24 octobre, l’Algérie n’a quasiment pas amélioré son classement de l’année 2019 pour ce qui concerne le domaine de l’environnement économique. Parmi les 50 pays africains à avoir fait le plus de progrès au monde, seuls deux sont africains. L’Algérie reste à la traîne dans le classement de ce 17e rapport qui mesure la facilité pour faire des affaires dans 190 pays et les améliorations qui y ont été apportées entre mai 2018 et mai 2019.

Pour le climat des affaires, l’Algérie peut mieux faire. Sur les 190 pays classés, l’Algérie est à la 157e place, sans changement par rapport à l’année dernière où elle avait gagné neuf rangs par rapport à celle d’avant, mais toujours derrière les économies de la sous-région.

En termes de performances, notre pays reste peu compétitif et se place devant seulement la Libye, qui arrive à la 186e position dans un contexte de crise politique et sécuritaire aigu et qui ne donne pas de signaux d’assouplissement pour l’instant. Dans le groupe des pays maghrébins, c’est le Maroc qui est le mieux classé à la 53e place des meilleurs climats des affaires dans le monde pour 2020. Il est suivi par la Tunisie qui occupe le 78e rang puis le Niger (132e), le Mali (148e) et la Mauritanie (152e).

Depuis son lancement, en 2003, l’étude Doing Business a recensé l’adoption de plus de 3 500 réformes de l’environnement des affaires dans 186 des 190 économies étudiées.

Rédaction Economie