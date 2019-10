Algérie : baisse du PIB à 0,3% au 2e trimestre 2019

La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a atteint 0,3% au deuxième trimestre 2019, contre 1,4% durant la même période de l'année dernière, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS), cités par l’APS.

Cette évolution est le résultat de la baisse du volume de la valeur ajoutée des hydrocarbures et une hausse « timide » qui est de 1,8% de l'activité du secteur agricole, selon une publication sur les comptes nationaux de l'ONS. La croissance du secteur des hydrocarbures s'est caractérisée par une baisse de -8,3% contre -6,9% durant la même période de l'année écoulée. En revanche, tous les autres secteurs d'activité économique ont réalisé des « croissances positives », a fait savoir la même source. Le taux de croissance du PIB, hors hydrocarbures, a été de 2,8% durant le 2e trimestre de l'année en cours. Par ailleurs, le secteur du Bâtiment, Travaux publics et Hydraulique (BTPH) a enregistré, au cours du second trimestre de 2019, une croissance de l'ordre de 3,6%, contre 3,8% durant la même période 2018. Pour le « fléchissement de l'investissement », le secteur des services et des travaux pétroliers (STPP) a affiché, pour sa part, une « stagnation » du rythme de croissance, avec 2,3%, précisent les données de l'Office.

Rédaction Web