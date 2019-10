Oran : relance des projets de logement promotionnel aidé

Des projets de logement locatifs et promotionnel aidé (LPL) et (LPA) totalisant 3 100 unités ont été relancés dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris de la direction de wilaya de l’habitat. Les assiettes dans différentes daïras pour la réalisation de 3 135 LPA ont été choisies et les entraves technico-financières levées, a-t-on fait savoir à l’APS. Ainsi, 1 135 LPA sont en cours de réalisation et 2 000 autres attendent la désignation du bureau d’études et les promoteurs chargés des travaux. Dans le même contexte, une hausse des demandes sur le LPA est signalée dans la wilaya d’Oran où la commune d’Es Sénia recense, à elle seule, 3 000 demandes à l’étude.

Rédaction Web