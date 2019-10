Météo : averses de pluie au centre et de l'est du pays

De fréquentes averses de pluie affecteront, à partir de ce samedi après-midi, plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées sont Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira et Bordj Bou Arreridj, où les cumuls estimés devraient atteindre ou dépasser localement les 25 mm durant la période de validité du bulletin de samedi à 15 heures au dimanche à 3 heures.

Rédaction Web