Obésité : Les spécialistes de la santé et les nutritionnistes tirent la sonnette d'alarme

Le problème de « l'obésité » est de plus en plus récurrent dans la société algérienne, mettant en avant l'impérative prise en charge des patients pour éviter toutes éventuelles complications.

Les personnes souffrant d'obésité nécessitent « une prise en charge sanitaire et psychologique pour retrouver leur poids normal », a précisé le Chef de service de prévention à la Direction de la Santé et de la Population (DSP) d'Alger, Boudjemaa Aittouares, cités par l’APS, indiquant qu' «une telle cure leur évitera d'attraper plusieurs autres maladies tels que le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme et les pathologies cardiaques ».

Rédaction Web