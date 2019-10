Hirak : 36e vendredi de manifestations

De nouvelles marches pacifiques ont été organisées à Alger et dans d'autres villes du pays, pour le 36e vendredi consécutif, durant lesquelles les citoyens ont réitéré leur attachement au changement politique et au départ de tous ses symboles de l'ancien système. Les lieux habituels du hirak ont été investis dès la matinée par des petits groupes de manifestants, dont le nombre est devenu plus important après la prière du vendredi, en convergeant vers la Grande-Poste, rue Didouche Mourad et la place Audin, encadrés par un dispositif sécuritaire moins important par rapport aux précédentes manifestations, ont constaté des journalistes de l'APS. D'autres villes au centre, à l'est, à l'ouest et au sud du pays ont connu également des marches pacifiques au cours desquelles des citoyens ont appelé au respect de la souveraineté populaire, au départ des symboles de l'ancien système, la lutte contre la corruption et à la préservation de l'unité nationale.

