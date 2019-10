Tourisme médical : naissance d’une association panafricaine à Alger

La naissance d’une association panafricaine du tourisme médical a été annoncée, jeudi à Alger, par les organisateurs du deuxième Congrès africain du tourisme médical, en présence de participants étrangers, essentiellement maghrébins. « De concert avec nos partenaires étrangers, nous avons décidé d’annoncer le lancement officiel de ce grand événement qui consiste en la création d’une association panafricaine du tourisme médical qui sera mise en œuvre dans un cadre d’abord maghrébin ensuite continental », a précisé à l’APS le vice-président de la Confédération du patronat algérien (CPA), Nadir Bouabbas. Il s’agit pour l’Algérie de « faire en sorte que les patients ne partent plus se soigner à l’étranger, en leur offrant des prestations de services de haute qualité et au moindre coût ». Des contacts ont déjà été établis par les responsables de l’association auprès de la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement de projets de mise à niveau. Le même responsable a insisté sur la nécessaire implication du système national de sécurité sociale, de sorte à ce que les patients « puissent bénéficier du remboursement des frais des prestations, tout en allégeant les charges des cliniques et autres établissements de soins ».

Rédaction Web