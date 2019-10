Les géants du pétrole ont dépensé 250 millions en lobbying européen

Pour favoriser l’industrie des énergies fossiles, les cinq plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales, ou des représentants, ont dépensé plus de 250 millions d'euros depuis 2010 en lobbying auprès de l'Union européenne, ont affirmé des ONG de défense de l'environnement. Les "majors" BP, Chevron, ExxonMobil, Shell et Total et des organisations représentant le secteur des énergies fossiles, ont eu au moins 327 réunions avec des responsables de la Commission européenne sous le mandat du président Jean-Claude Juncker après 2014, soit plus d'une par semaine, selon elles.

Ces chiffres sont avancés dans une étude des ONG Corporate Europe Observatory, Food and Water Europe, Friends of the Earth Europe et Greenpeace EU. Selon l'étude, les cinq géants ont déclaré des dépenses de lobbying de 123,3 millions d'euros durant la période 2010/18, et des groupements représentant le secteur ont dépensé 128 millions pendant la même durée. « Cela s'inscrit dans une attitude chronique de l'industrie des énergies fossiles, qui fait tout pour retarder, affaiblir ou torpiller les actions pourtant si nécessaires en faveur du climat », a commenté Pascoe Sabido, de Corporate Europe Observatory.

Rédaction Web