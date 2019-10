Aïn Defla : un dangereux malfaiteur arrêté à Khemis Miliana

Les services de la police judiciaire de la daïra de Khemis Miliana (Aïn Defla) ont arrêté un homme recherché à l’encontre duquel 19 décisions d’arrestation ont été prononcés par la justice pour son implication dans nombre de crimes et délits au niveau des wilayates de Aïn Defla, Chlef et Alger, selon l’APS. Le bandit avait notamment été condamné à la perpétuité pour trafic de drogue dans le cadre d’une association de malfaiteurs, tentative de kidnappings de deux mineurs, tentative d’homicide volontaire avec préméditation, menace d’agression et vol, a-t-on appris de la sûreté de wilaya.

La mise hors d’état de nuire de cet individu âgé de 33 ans a eu lieu suite à des informations faisant état de sa présence au niveau de la sortie est de Khemis Miliana. Armé d’une épée samouraï (grand calibre), l'individu en question a tenté d’agresser l’un des policiers. Le mis en cause a été présenté devant les instances judiciaires de Khemis Miliana qui ordonné son placement à la maison d’arrêt de la ville.

Rédaction Web