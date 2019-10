L'Egypte suspend toutes ses activités touristiques pendant 48 heures en raison du mauvais temps

Le ministère égyptien du Tourisme a décidé vendredi de suspendre tous les voyages touristiques en Egypte pendant deux jours, citant les conditions météorologiques orageuses instables. La décision a été prise pour la sécurité des touristes, des chauffeurs de bus et des guides touristiques. De même, toutes les activités maritimes et de plongée touristiques ont été arrêtées vendredi et samedi dans les villes situées au bord de la mer Rouge et de la Méditerranée, dans le delta du Nil, en bordure du canal de Suez, ainsi que dans le nord et le centre du Sinaï. L'Egypte est touchée par des pluies abondantes et des conditions orageuses depuis mardi, qui ont fait 19 morts déclarés jusqu'à présent dans tout le pays.

Rédaction Web