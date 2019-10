Aïn Defla et Médéa : Découverte de 6 casemates

Un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, mardi, à Aïn Defla et Médéa (1ère Région militaire), 6 casemates et une bombe artisanale. Un autre détachement a intercepté, à Béchar (3e Région militaire), 4 narcotrafiquants et saisi 26 kg de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Sétif (5e Région militaire), 4 individus en possession de 2.787 comprimés psychotropes. D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Djelfa (1ère Région militaire), un individu en possession d’un révolver, de 425 cartouches pour fusils de chasse ainsi que 3 jumelles.