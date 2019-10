Oran : 4 hôpitaux et 1 centre des grands brûlés en 2020

Quatre hôpitaux ainsi que le centre des grands brûlés seront réceptionnés en mars 2020, a annoncé jeudi le wali d’Oran, lors d’une visite d’inspection des structures de santé en cours de réalisation.

Il s’agit de deux hôpitaux de 240 lits chacun, réalisés dans les communes de Gdyel et Sidi Chahmi, un troisième hôpital de 120 lits à Oued Tlélat et le dernier de 60 lits dans la commune d’El-Kerma. Lors d'un point de presse, Abdelkader Djellaoui a déclaré que « l’Etat a consacré des sommes énormes pour le secteur de la santé dans le groupement d’Oran », soulignant que « ces hôpitaux n’ont rien à envier à des structures européennes du point de vue qualité. Il a indiqué que ces hôpitaux ont une vocation régionale et peuvent recevoir les malades des wilayas limitrophes, ajoutant qu'ils seront utilisés lors des Jeux méditerranées de 2021. Le centre national des grands brûlés est situé dans la zone de l’USTO, non loin également de l’Etablissement hospitalier universitaire 1er-novembre. Ce centre est le second du genre en Algérie après celui de Skikda. Le taux d’avancement de ses travaux est estimé à 98% et sa réalisation a coûté plus de 2,38 milliards DA.

Rédaction Web