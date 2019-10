Ouverture dimanche à Bouira du Salon de la bande dessinée: Hommage à Mahfoud Aider

Une dizaine de wilayas devront prendre part dimanche prochain à la deuxième édition du salon national de la bande dessinée (BD) qu’abritera la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, ont indiqué jeudi les organisateurs, cités par l’APS.

« Cette édition se déroulera à partir de dimanche avec la participation d’une dizaine de wilaya, dont notamment Alger, Oran, Tizi Ouzou, Bouira, et ce en hommage au bédéiste et caricaturiste Mahfoud Aider connu sous le nom (Aladin) », a expliqué la directrice de la maison de la culture, Saliha Chirbi. L’ouverture de la deuxième édition du salon de la BD connaitra la participation aussi de plusieurs maisons d’édition, à l’image de Fibda Dalimane, Z-Link, Numidie Tizi Ouzou, Assirem, One Pins, ainsi que de l’association Numidie d’Oran, selon les détails donnés par Mme Chirbi. Une série de conférences et des expositions dédiées à la bande dessinée et au dessin sont au menu de cette manifestation culturelle, qui s’étalera jusqu’à la fin du mois en cours.

Rédaction Web