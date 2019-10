Zone de libre-échange africaine : Lever tous les obstacles

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a pris part jeudi à Addis-Abeba (Ethiopie) à la cérémonie d'ouverture des travaux de la 1ère réunion des ministres du Commerce africains de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF), a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion fait suite à une série de négociations entre plusieurs pays africains pour encourager les échanges commerciaux et économiques, et instaurer des exonérations douanières entre eux, a précisé la même source. Intervenant à cette occasion, M. Djellab a affirmé que « l'adhésion de l'Algérie à la ZLECAF confirme son engagement en faveur de la libération du commerce en Afrique de tous les obstacles rencontrés sur le terrain, et de la consolidation des relations économiques entre les pays du continent ». M. Djellab a évoqué, à ce propos, l'ouverture économique de l'Algérie à ses partenaires et aux opérateurs économiques étrangers, mettant en avant ses efforts dans le cadre d'une stratégie tracée à moyen et long termes pour son intégration africaine. En marge de cette réunion, M. Djellab a eu des entretiens avec ses homologues de la Tunisie, du Gabon, de la Mauritanie et du Nigéria qu'il a invité à participer à la manifestation économique et culturelle El Mouggar, prévue dans la wilaya de Tindouf à la mi-novembre prochain.

Rédaction Web