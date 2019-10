Justice : Nomination de 432 magistrats et titularisation de 343 autres

Le Conseil supérieur de la magistrature qui s’est réuni jeudi à Alger sous la présidence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, vice-président du CSM, a approuvé la nomination de 432 magistrats et la titularisation de 343 autres, a indiqué un communiqué du Conseil. Le Conseil a, également, approuvé « la mise en disponibilité de 20 magistrats, le détachement de 13 autres et la fin de détachement pour 5 magistrats, la promotion au grade supérieur de 1.698 magistrats, et un mouvement concernant les magistrats, des juridictions ordinaires et administratives », a précisé le communiqué.

Rédaction Web