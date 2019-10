Lundi prochain à Oran: Rencontre sur les mécanismes de soutien au financement

Les mécanismes de soutien du financement sera le thème générique des travaux d’une journée d’information régionale au profit des femmes chefs d’entreprises, prévu lundi prochain à Oran, ont indiqué les organisateurs, cités par l’APS.

Initiée par l’association de promotion et d’accompagnement des femmes chefs d’entreprises « SEVE » en partenariat avec le fonds de garantie des crédits des petites et moyennes entreprises « PME FGAR », cette rencontre est destinée aux « chefs d’entreprises femmes de la région ouest du pays », a souligné la chargée d’information de cette association. « Cette journée d’information qui se tiendra à la chambre d’industrie et du commerce de l’Oranie, vise à informer les porteuses de projets, cheffes d’entreprises désirant élargir leurs affaires et s’imprégner des mécanismes de financement des entreprises », a souligné Chahrazed Saadi. Plusieurs communications abordant deux axes sont prévues au programme, le premier traitant des mécanismes et mesures d’aide à la création et développement des PME, et le deuxième de la question d’entrée en services financiers et non financiers, seront animés par des représentants de l’association SEVE, des dispositifs de soutien à l'emploi et d'institutions de financement publics et privés.

Rédaction Web