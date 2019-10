M. Bensalah au Sommet Russie-Afrique : Pour une plus large participation de l'Afrique au Conseil de sécurité

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a souligné, jeudi à Sotchi (Russie), la nécessité de conférer davantage d'efficacité à l'activité des pays africains dans le processus de prise de décisions au niveau mondial, notamment à travers la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et une plus large participation des pays africains au sein de cette instance onusienne. Dans un discours prononcé à l'ouverture des travaux du sommet Russie-Afrique, M. Bensalah a affirmé qu’ « au moment où les relations internationales font face à une véritable crise de confiance résultant d'actions unilatérales, il nous appartient d'œuvrer, avec une grande détermination, à préserver et appuyer les règles fondamentales qui sont à même de régir la communauté et les relations internationales et de consolider le système multilatéral, afin de garantir la sécurité et le bien-être des prochaines générations ». « Nous considérons que les priorités du partenariat Russie-Afrique escompté doivent tenir compte du besoin incessant d'œuvrer ensemble à conférer davantage d'efficacité à l'activité des pays africains dans le processus de prise de décisions au niveau mondial, notamment à travers la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et une plus large participation des pays africains au sein de cette instance », a-t-il poursuivi.