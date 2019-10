Boumerdés : Prés de 800 ha de forêt et de végétation partis en fumée

Prés de 800 ha de forêt, de maquis et végétation ont été brûlés dans la wilaya de Boumerdés suite à la déclaration de plus de 1.360 foyers d’incendie durant la période allant du 1e juin à la mi -octobre courant, ont indiqué mercredi les services de la Protection civile de la wilaya, cités par l’APS.

« Aucune perte en vies humaines n’a été signalée suite à ces incendies déclarés, notamment à cause de la vague de chaleur enregistrée dans la région », a affirmé le chargé de communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant Ait Kaci Ahmed. Sur cette superficie brûlée, « une surface de plus de 58 ha est représentée par des essences forestières, contre 555 ha de maquis et 130 ha d’herbes sèches » a-t-il précisé, en poursuivant que «plus de 11.900 arbres fruitiers, en majorité des oliviers, sont partis en fumée à la période indiquée ». Le même bilan présenté par le lieutenant Ait Kaci fait, également, cas de « 17 ha de surfaces céréalières (blé et orge notamment) brûlées à cause de ces incendies, au même titre que prés de 3.120 bottes de foin » a-t-il ajouté.

Rédaction Web