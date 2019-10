Sommet Russie-Afrique : Les échanges commerciaux russo-africains avoisinent 20 milliards d'euros/an

Le président russe, Vladimir Poutine, a indiqué mercredi à Sotchi (Russie) que « les échanges commerciaux et économiques entre la Russie et l’Afrique ont doublé ces dernières années pour atteindre les 20 milliards d’euros, mais ce montant reste très peu par rapport aux potentialités existantes ».

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du 1er Sommet Russie-Afrique, en présence d’une cinquantaine de Chefs d’Etats et de Gouvernements de pays africains, dont le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le président russe a appelé au renforcement de « la coopération pour la diversification des relations commerciales et économiques entre la Russie et les pays africains ». Par ailleurs, M. Poutine qui copréside les travaux du Forum avec le président d’Egypte, Abdelfattah Al-Sissi, a, salué « l’accord de création de la Zone de libres échanges africaine (ZLECAF) » en estimant que la « ZLECAF pourrait être un moyen pour dynamiser les échanges, notamment avec l’Union économique Eurasiatique, dont la Russie pourrait également y contribuer ». Dans ce sens, il a annoncé « la signature d’un accord à l’issue du Sommet entre l’Union Africaine et l’Union économique Eurasiatique dans le domaine commercial ».

