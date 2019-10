Environnement : Réunion jeudi au Caire des ministres arabes de l'Environnement

La 31e session du Conseil des ministres arabes de l'Environnement se tiendra, jeudi au Caire, en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zahra Zerouati, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Cette session, qui se tiendra au siège du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, portera sur les défis environnementaux de la région arabe et la situation environnementale de la Palestine, a noté la source. La 31e session du conseil des ministres arabes de l'Environnement constituera l'occasion pour les différents pays participants d’exposer leurs expériences réussies en matière d’économie verte et du projet des ceintures vertes. Cette session sera précédée par les travaux de la commission technique préparatoire qui devra choisir le slogan de la journée arabe de l'environnement, du prix du conseil des ministres arabes de l'Environnement et les membres du jury du conseil pour la période 2018-2021, outre le choix de la capitale arabe de l'environnement, selon le même communiqué.

Rédaction Web