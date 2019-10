Réunion des ministres du commerce africains : Djellab jeudi, à Addis-Abeba

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab prendra part, les 24 et 25 octobre courant à Addis-Abeba (Ethiopie), aux travaux de la première réunion des ministres du Commerce africains de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF), a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de tutelle. Cette réunion intervient suite à la série de négociations entre nombre de pays africains en vue d'encourager l'échange commercial et économique, et bénéficier des exonérations douanières, a ajouté la même source. La participation de l'Algérie à la ZLECAf émane de sa détermination à libérer le commerce en Afrique de tous les obstacles qui entravaient jusque-là les acteurs et les opérateurs des secteurs commercial et économique, à créer un marché unique pour les biens et services, et à vendre un produit continental de concurrence, suivant les recommandations ayant sanctionné les travaux du 12e sommet des chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union africaine (UA) tenue à Niamey juillet dernier.

Rédaction Web